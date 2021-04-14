Житель Апшерона по неосторожности застрелил подростка

В прокуратуру Апшеронского района 7 апреля поступила информация о том, что житель села Мамедли Набиев Нихад Ниджат оглу (2008 г.р.) в результате выстрела из огнестрельного оружия получил травму головы, 15 апреля подросток скончался в больнице.

В Апшеронской районной прокуратуре сообщили, что сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта осмотрели место происшествия. В результате проведенного расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что односельчанин погибшего Рзаев Суджаддин Абусат оглу (1958 г.р.), стреляя из принадлежащего ему охотничьего ружья по бездомным собакам в селе, по неосторожности ранил Набиева в голову.

В прокуратуре Апшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса. Суджаддин Рзаев привлечен в качестве обвиняемого, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.