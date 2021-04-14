Цена на нефть превысила $67

Мировые цены на нефть эталонных марок превысили уровень в $67 за баррель на сильных статистических данных из США. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в пятницу, 16 апреля.

Так, июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $0,34 (0,51%) – до $67,28 за баррель. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,36 (0,5%) – до $66,94 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $0,31 (0,49%) – до $63,77 за баррель. По итогам предыдущей сессии эти контракты выросли также на $0,31 (0,5%) – до $63,46 за баррель.