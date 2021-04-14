Началась вакцинация от коронавируса сотрудников McDonald's Azerbaijan фото; видео
Сегодня сотрудники компании McDonald's Azerbaijan во главе с ее руководством начали прохождение первого этапа вакцинации препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.
Безопасность сотрудников и гостей ресторанов всегда являлась для McDonald's Azerbaijan одним из основополагающих принципов работы, поэтому вакцинация сотрудников стала логичным продолжением соблюдения уже принятых профилактических мер против коронавируса.
«Как известно, в Азербайджане поставлена цель вакцинировать 70% населения, что созвучно заявлениям ВОЗ. Как представители сферы общественного питания мы понимаем, что от того, насколько безопасно будет для населения посещение кафе и ресторанов, зависит будущая эпидемиологическая ситуация в нашей стране. Вакцинация сотрудников позволит не только обезопасить их самих, но и гарантирует безопасность нашим гостям. Это, в свою очередь, позволит избежать потенциальных ужесточений карантинного режима и в более короткие сроки вернуться к нормальной жизни. Поэтому руководство McDonald's Azerbaijan, следуя стратегии государства, выбрало единственно верный в современных реалиях путь – вакцинацию сотрудников», - сказали в компании.
Важно отметить, что вакцинация сотрудников компании проходит на добровольной основе. При этом перед прохождением процедуры сотрудники компании обязательно проходят необходимый медосмотр.
«Только вакцинация поможет прервать распространение коронавируса, выработать коллективный иммунитет и приблизить долгожданное завершение пандемии», - сказали сотрудники компании, уже получившие первую дозу вакцины.