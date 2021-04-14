Скончался выдающийся режиссер Эльдар Кулиев

Напомним, ранее haqqin.az писал о том, что Эльдар Кулиев находится в тяжелом состоянии. В январе режиссер встретил свой 80-летний юбилей в больнице.

Тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил известного деятеля искусства с юбилеем. Глава государства также подписал распоряжение о награждении Эльдара Кулиева орденом "Истиглал" за особые заслуги в развитии азербайджанской культуры.

Отметим, что Эльдар Кулиев является сыном выдающегося азербайджанского композитора Тофика Кулиева. Эльдар Кулиев впервые серьёзно заявил о себе в 1969 году с выходом фильма "В этом южном городе". В своих фильмах 70-х годов Кулиев в основном исследует тему становления характера молодого поколения.

В 1977 году за фильм "Бухта Радости" получил Государственную премию Азербайджана. В 1983 году был удостоен приза Всесоюзного кинофестиваля за фильм "Низами". В 1987 году стал руководителем экспериментальной молодёжной творческой студии "Дебют", где передавал свои знания и опыт молодым кинематографистам.

Зрители с особой теплотой относятся к работам мастера, среди которых такие фильмы, как "В этом южном городе", "Главное интервью", "Счастья вам, девочки!", "Бухта Радости", "Бабек", "Низами", "Записки дервиша" и многие другие.