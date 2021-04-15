В России за сутки выявили почти 9 тысяч ковид-больных

В России за сутки подтверждено 8 995 новых случаев коронавируса. Скончались за сутки 397 человек.

Всего в РФ с начала пандемии заболели коронавирусом 4 310 557 человек, из них умерли 104 795.