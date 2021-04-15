UNEC объявляет прием документов на повторное высшее образование

В UNEC на ступени бакалавра по экономическим, техническим и технологическим специальностям в целом по 22 специальностям на платной основе проводится прием студентов на повторное высшее образование. В Загатальском филиале UNEC прием проводится по 7 специальностям.

Прием документов на повторное высшее образование проводится только в электронной форме (http://www.kabinet.unec.edu.az/). Желающие поступить должны представить в электронной форме требуемые документы и при соответствии соответствующим требованиям получают право на повторное высшее образование. Для лиц, получивших право на повторное высшее образование, учитывая обстоятельства, не исключается организация обучения в дистанционной форме.