Жители Грузии хотели продать радиоактивное вещество за €300 тысяч

Сотрудники департамента контрразведки Службы госбезопасности Грузии (СГБ) задержали в Кутаиси двух человек за попытку продать радиоактивное вещество америций-241. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе СГБ.

"Сотрудники департамента контрразведки Службы госбезопасности в результате проведенных оперативно-поисковых работ по факту попытки незаконной реализации радиоактивного вещества задержали двух человек. Указанные лица планировали реализовать радиоактивный материал в городе Кутаиси за €300 тыс.", - говорится в сообщении прес-службы, которое цитирует ТАСС.

В ведомстве добавили, что, по данным экспертизы, контейнер, который был изъят у обвиняемых, содержал радиоактивное вещество америций 241 (Am241). Против задержанных возбудили уголовное дело по статье о незаконном обращении с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами и радиоактивными веществами УК Грузии. Им может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы.

Америций 241 - радиоактивное вещество, металл серебристо-белого цвета, светится в темноте. Вещество относится к высокотоксичным. Длительный контакт с ним без специального снаряжения может привести к летальному исходу.