Жителей Баку и Сумгаита задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан Орхан Сафаров.

У него было изъято более 1 кг героина, 103 г метамфетамина. При обыске дома Сафарова в Баку было обнаружено и изъято 29 кг героина, 5 кг метамфетамина, 453 таблетки метадона, электронные весы и денежные средства, полученные от продажи наркотических средств.

В ходе другой операции, проведенной сотрудниками Главного управления в городе Сумгаит, задержан Турал Мамедов. У него было обнаружено около 200 г героина и метамфетамина. При обыске в его доме было обнаружено и изъято 5 кг героина, 3 кг марихуаны, 10 кг метамфетамина, 6000 таблеток психотропного вещества трамадола и 9510 таблеток метадона, электронные весы.

Во время еще одной операции был задержан житель Апшеронского района Афиг Алиев. При задержании у него было обнаружено около 9 кг опиума, 510 г героина и 1 кг марихуаны.

В ходе операции, проведенной сотрудниками Главного управления, задержан и Мусави Мусаев, подозреваемый в продаже наркотиков. У него было обнаружено 4 г героина, при обыске объекта, расположенного в Сабунчинском районе, где он занимался ремонтными работами, было обнаружено 1 кг 371 г героина, 1 кг 220 г марихуаны, 22 г метамфетамина, 495 таблеток метадона и метилена, электронные весы.

Таким образом, в результате этих операций, проведенных сотрудниками Главного управления, предотвращена реализация наркотических средств общим весом около 68 кг, а также 16 458 таблеток психотропного веществ, ввезенных на территорию Азербайджана незаконным путем.

По фактам в отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, они задержаны и привлечены к следствию.