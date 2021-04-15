Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра, 17 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.
На Апшеронском полуострове ночью ожидаются 10-13, днем 17-22 градуса тепла, в Баку ночью 11-13, днем 19-21 градус тепла.
Атмосферное давление понизится с 765 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
На некоторых горных территориях Азербайджана завтра днем ожидаются кратковременные грозовые дожди, град. Ночью и утром местами туман, западный ветер местами усилится.
Ночью 9-14, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 5-10, в высокогорье до 2 градусов тепла, днем 12-17, местами до 20 градусов тепла.