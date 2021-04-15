Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о встрече, которая пройдет в Москве ориентировочно 22 апреля. Об этом сообщило в пятницу БелТА.

"Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем", - приводит агентство слова Лукашенко.

15 апреля президенты России и Беларуси поговорили по телефону и обсудили двустороннюю повестку.