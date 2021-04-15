В Турции успешно испытали препарат против мутировавшего коронавируса

Институт стволовых клеток Университета Анкары при поддержке Совета по научным и технологическим исследованиям Турции (TUBITAK) разработал отечественный препарат против мутировавшего коронавируса нового типа, сообщает «TRT на русском».

Ученые сообщили, что лабораторные испытания лекарства «Рибавирин», который будет применяться в лечении пациентов с СOVID-19, успешно завершены после того, как препарат показал свою эффективность.

Клиническая фаза испытаний начнется через 1-2 недели при участии 50 пациентов-добровольцев, главным образом в больнице Ибн-и Сина Университета Анкары, а также в Университете Коч, Учебно-исследовательской больнице Умрание и городской больнице Анкары.