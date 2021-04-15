Налоговая служба об «удержании денег с карт»

Налоговая служба Министерства экономики Азербайджана ответила на утверждения некоторых пользователей социальных сетей об удержании с их банковских карт крупных сумм якобы в оплату налога на добавленную стоимость (НДС) за ранее приобретенные из-за рубежа услуги. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Налоговая служба отмечает, что взимание НДС за услуги и работы, приобретенные в электронном формате за рубежом, осуществляется банками, выступающими в таком случае налоговыми агентами. НДС в размере 18% удерживается банками уже при безналичной покупке услуг или работ пластиковыми картами в электронной форме, отмечает при этом ведомство.

Данный налог по азербайджанскому законодательству не взимается с физических лиц при покупке товаров из-за рубежа, оплате авиабилетов и пребывания в гостинице, а также за услуги и работы, физически полученные за границей, уточнили в Службе.

Также в ответ на заявления в соцсетях об удержании с карт 18-процентного НДС на суммы штрафов госорганов Налоговая служба заявила об отсутствии в республике данного налога с сумм штрафных санкций.