Кремль: охлаждения в отношениях Турции и России нет

Ситуация с ограничениями полетов в Турцию не связана с двусторонними отношениями Москвы и Анкары, а зависит от ухудшающейся эпидемиологической ситуации с коронавирусом в этой стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам. Об этом пишет Интерфакс.

"Отношения с Турцией развиваются, ситуация с запретом по туризму - эта ситуация никак не связана с двусторонними отношениями, она связана с продолжающейся пандемией и с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Турции", - сказал Песков.

Он добавил: "И, конечно же, наши турецкие партнеры не могут не относиться с пониманием к нашей заботе о наших собственных гражданах. В этом, собственно, и состоит партнерство".

Отвечая на вопрос, означает ли это, что никакого периода охлаждения в отношениях России и Турции нет, Песков сказал: "Нет, конечно".

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в этих странах. Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан на территорию РФ. Также сохраняются на взаимной основе два рейса в неделю по маршруту Москва-Стамбул.