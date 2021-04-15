Лаборатория АИПБ получила высокие результаты в международном тесте

Лаборатории, функционирующие при Азербайджанском институте пищевой безопасности (АИПБ), регулярно привлекаются к профессиональным испытаниям. В целях обеспечения точности и надежности результатов иссследований, а также повышения компетентности персонала лаборатории участвуют в международных испытаниях межлабораторной компетентности.

В рамках этих мероприятий 28 марта 2021 года Национальная референтная лаборатория приняла участие в международном тесте межлабораторной компетентности по программе, организованной американским Техасским университетом по “тесту афлатоксина”. Национальная референтная лаборатория АГМИ получила высокие результаты в тесте компетентности с участием зарубежных лабораторий.

Следует отметить, что на сегодняшний день испытательные лаборатории, участвуя в международных тестах «Межлабораторное сравнение» (Proficiency Tests) с участием зарубежных лабораторий и под руководством таких организаций, как Fapas, LGC Standard и Pirbright в Великобритании, Muva Kempten в Германии и Bipea во Франции, показали высокие результаты.