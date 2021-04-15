Уроженец Баку организовал в Петербурге преступную схему по обналичке денег

Как стало известно изданию, 16 апреля, в минувшую среду были задержаны восемь подозреваемых в уголовном деле, возбуждённом в марте этого года по 172-й статье УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

В рамках расследования дела об «обнале» в Петербурге задержаны члены преступной группы во главе с выходцем из Азербайджана. Разработанная ими схема функционировала больше года и принесла своим создателям десятки миллионов рублей, сообщает «Фонтанка.ру».

Как следует из его материалов, с января 2019-го по март 2020 года они занимались обналичиваем денег физических и юридических лиц, используя для этого подконтрольные им организации, на которые получали от «клиентов» безналичные средства на общую сумму не менее 304 млн рублей. Комиссия за «услугу» составляла примерно 17%. Таким образом за указанный период им удалось заработать порядка 77 млн рублей.

Среди задержанных — 37-летний уроженец города Баку, который, по предварительной версии, выступал организатором преступной группы, а также его первый помощник — 27-летний уроженец города Всеволожска. Последний якобы осуществлял непосредственное взаимодействие с сообщниками.

Остальные шесть соучастников имели свои роли. Так, один из них занимался подбором клиентов среди торговцев на рынках, передавал и забирал у них наличные и документы. Ещё четверо отвечали за оборот фиктивной бухгалтерской документации, а также оформление банковских карт для обналичивания денежных средств. Открытие счетов и ведение расчётно-кассового обслуживания фирм-однодневок входило в обязанности дамы.

Ранее «Фонтанка» писала о 20 обысках, которые прошли в минувшую среду в Петербурге в рамках расследования дела об «обнале». Как сообщает издание, некоторые его фигуранты имеют отношение к предпринимательской деятельности на городских овощебазах.