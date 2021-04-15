"Нет специального рациона, который защитит людей от пандемии коронавируса нового типа, распространяющейся по всему миру. Вообще неправильно говорить, что та или иная пища является защитником от каких-либо заболеваний. Что касается COVID-19, то за это время мы поняли, что для победы над этой болезнью у нас должна быть сильная иммунная система. В связи с этим здоровое и сбалансированное питание приобретает особое значение”, - сказал он.

Эксперт также рекомендовал, как правильно питаться в месяц Рамазан, чтобы не ослабить свой иммунитет в период пандемии.

"Все биологически активные компоненты, то есть все продукты, богатые незаменимыми аминокислотами, ненасыщенными жирными кислотами, витаминами, микроэлементами, минералами, можно считать вспомогательным средством для человеческого организма в профилактике этой патологии. Прежде всего мы должны знать, что устойчивость иммунной системы в организме связана с белковым эквивалентом. По этой причине продукты, которые являются полноценным источником белка, богатым незаменимыми аминокислотами, непосредственно играют ведущую роль в повышении иммунитета. Продукты животного происхождения: молочно-белковые, рыба, яйца, мясные изделия являются компонентами этой группы.

Эти продукты ценны и как источники белка, и как минеральные вещества, и как единственный источник жирорастворимых витаминов. С другой стороны, мы знаем, что именно витамины действуют как антиоксиданты и играют ключевую роль в повышении иммунной системы, особенно водорастворимые витамины. Защитное действие определенных групп витаминов, особенно витаминов С, D, Е, А на организм во время COVID-19 очень велико. Но не следует забывать, что организм должен поддерживаться в равновесии. Иногда увеличение потребления каких-либо компонентов приводит к увеличению других компонентов в организме. Моя рекомендация - использовать поливитаминные препараты наравне с их приемом. Человеческий организм - очень сложный механизм. В ежедневном питании, к которому мы привыкли, нельзя забывать об основных элементах", - сказал он.

Эксперт также отметил, что важно обращать внимание на прием достаточного количества воды. По его словам, если человек в течение суток употребляет 2-3 литра воды, то этого достаточно. Но пить воду нужно небольшими порциями в течение дня, что невозможно делать во время поста. Поэтому во время утреннего приема пищи достаточно выпить 3-4 стакана воды.

Ибрагим Ахмедов также порекомендовал отказаться от соленой пищи во время утреннего приема пищи.