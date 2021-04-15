Турция обвалила цену биткоина

Стоимость биткоина обвалилась, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap, который анализирует сведения с крупнейших криптовалютных бирж. Это случилось из-за решения властей Турции запретить в стране расчеты в криптовалютах. 16 апреля один биткоин стоил 61,6 тысячи долларов, потеряв больше 2,5 процента, передает Lenta.

Напомним, что Центральный банк Турции запретил с 30 апреля использование криптовалюты для покупки товаров и услуг. Регулятор объяснил, что криптоактивы несут большие риски и никак не регулируются. Кроме того, указали в банке, их рыночная стоимость чрезмерно волатильна, они анонимны и могут быть использованы для незаконной деятельности.

«Криптовалюты не могут использоваться в платежах прямо или косвенно. Такие услуги не могут быть предложены», — постановил Центробанк Турции.