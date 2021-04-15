В Германии заявили об угрозе нового Карибского кризиса
Ведущая немецкая газета Welt опасается возникновения нового противостояния между Западом и Россией на уровне Карибского кризиса, но теперь уже на восточной границе ЕС.
Как пишет издание, ситуация сейчас напоминает обстановку на рубеже 1950-60-х годов, когда противостояние между Советским Союзом и странами Запада достигло максимума. В то же время, как отмечает издание, наблюдался кризис в отношениях Пекина и Тайваня.
Однако сейчас ситуация опаснее, полагает Welt. По мнению президента США Джо Байдена, главная борьба XXI века разворачивается между демократиями и автократиями, к которыми он относит Россию и Китай. С другой стороны, отмечает газета, встреча главы МИД России Сергея Лаврова с китайским коллегой показала единство Москвы и Пекина, в особенности - перед лицом проектов США, идущих вразрез с уставом ООН.
На этом фоне обостряется ситуация с Украиной, а Пекин ужесточает риторику в отношениях с Тайванем. При этом, в отличие от середины XX века, Китай уже не уступает по могуществу Тайваню, а цель России серьезнее чем та, что была у СССР, - как можно скорее показать цену дальнейшего расширения НАТО, пишет Welt.
"Сегодня все стороны настроены серьезно. По крайней мере Путин и Байден верят, что каждый шаг определит будущее на десятилетия", - считает издание.
В худшем случае, предупреждает Welt, обострение вокруг Украины выльется в новый Карибский кризис, ядерную конфронтацию сверхдержав, только не на далеких Карибах, а на восточной границе ЕС, "и этого не хочет никто".
В свою очередь Süddeutsche Zeitung отмечает, что если в ближайшие недели вспыхнут боевые действия на Украине, это ввергнет Европу в самый тяжелый кризис за последние десятилетия.