В Германии заявили об угрозе нового Карибского кризиса

Как пишет издание, ситуация сейчас напоминает обстановку на рубеже 1950-60-х годов, когда противостояние между Советским Союзом и странами Запада достигло максимума. В то же время, как отмечает издание, наблюдался кризис в отношениях Пекина и Тайваня.

Ведущая немецкая газета Welt опасается возникновения нового противостояния между Западом и Россией на уровне Карибского кризиса, но теперь уже на восточной границе ЕС.

Однако сейчас ситуация опаснее, полагает Welt. По мнению президента США Джо Байдена, главная борьба XXI века разворачивается между демократиями и автократиями, к которыми он относит Россию и Китай. С другой стороны, отмечает газета, встреча главы МИД России Сергея Лаврова с китайским коллегой показала единство Москвы и Пекина, в особенности - перед лицом проектов США, идущих вразрез с уставом ООН.

На этом фоне обостряется ситуация с Украиной, а Пекин ужесточает риторику в отношениях с Тайванем. При этом, в отличие от середины XX века, Китай уже не уступает по могуществу Тайваню, а цель России серьезнее чем та, что была у СССР, - как можно скорее показать цену дальнейшего расширения НАТО, пишет Welt.

"Сегодня все стороны настроены серьезно. По крайней мере Путин и Байден верят, что каждый шаг определит будущее на десятилетия", - считает издание.

В худшем случае, предупреждает Welt, обострение вокруг Украины выльется в новый Карибский кризис, ядерную конфронтацию сверхдержав, только не на далеких Карибах, а на восточной границе ЕС, "и этого не хочет никто".

В свою очередь Süddeutsche Zeitung отмечает, что если в ближайшие недели вспыхнут боевые действия на Украине, это ввергнет Европу в самый тяжелый кризис за последние десятилетия.