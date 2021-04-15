Фархад Мамедов, автор haqqin.az 16:33

Одним из самых неэффективных международных посредников в переговорном процессе по Карабаху, который длился почти 28 лет, являлся, несомненно, Европейский Союз. Несмотря на то, что эта мощная и авторитетная мировая организация строила амбициозные планы по расширению на восток и даже инициировала программу «Восточное партнерство», в которую были вовлечены все три южно-кавказские республики, Брюссель так и не смог сыграть сколь-нибудь значимую роль в урегулировании карабахского конфликта - главной региональной проблемы. Справедливости ради надо заметить, что ЕС несколько раз предпринимал попытки в той или иной форме повлиять на процесс урегулирования. Однако все они ничем не окончились ввиду слабой поддержки им же предложенной народной дипломатии и других инициатив, направленных на «создание доверия» между сторонами. А заявления некоторых специальных представителей ЕС по Южному Кавказу вообще негативно сказались на процессе примирения сторон конфликта.

Теперь же, после победы Азербайджана в 44-дневной войне, Брюссель и в первую очередь Минская группа ОБСЕ предпринимают усилия для адаптации к новой ситуации в регионе. Хотя, в принципе, сегодня вполне обоснован вопрос, следует ли вообще Минской группе продолжать свою деятельность? А если все же продолжить, то в какой форме, с какими идеями и инициативами? Какой представляется в Брюсселе роль международных посредников в реализации заключенного между Арменией и Азербайджаном всеобъемлющего мирного договора, открытии коммуникаций в регионе, создании новых форматов регионального сотрудничества (например, формат 3+3)? Наконец, в какой мере освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации и как следствие ликвидация статус-кво, долгое время удовлетворявшего Минскую группу, может способствовать возобновлению влияния Евросоюза на Южном Кавказе? Пока аналитики и эксперты по региону пытаются прийти к приемлемому заключению по этим вопросам, 14 апреля в новостных лентах армянских СМИ появилась поразительная информация. Находящийся с рабочим визитом в Ереване специальный представитель Евросоюза по конфликтам на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаар встретился с Давидом Бабаяном, присвоившем себе роскошный титул «министра иностранных дел Нагорно-Карабахской республики». На встрече говорилось о «гуманитарной ситуации, сложившейся в Карабахе после войны, возвращении пленных», и подчеркивалась при этом «важность возобновления переговоров в рамках Минской группы». Для «всестороннего урегулирования» конфликта...

Воспользовавшись возможностью, Бабаян гордо заявил европейскому представителю, что «арцах никогда не будет подчиняться Азербайджану» и т.д. в том же духе... Для чего спецпредставителю Европейского Союза понадобилась встреча с так называемым «главным дипломатом» режима, который сегодня имеет лишь формальное отношение к вернувшимся в состав Азербайджана территориям, временно контролируемым российским миротворческим контингентом, режима, который ныне даже в самом Ереване не воспринимают всерьез? Не является ли это попыткой Брюсселя продемонстрировать свое присутствие в регионе в поствоенный период? Если это так, то попытка крайне неудачная и репутации ЕС способная нанести только урон. О каких «арцахе», «республике» и «министре иностранных дел Карабаха» сегодня может идти речь? Неужели в Европе не видят, что подобные ярлыки на населенных армянами подконтрольных российским миротворцам территориях в Карабахе отныне неуместны и по меньшей мере парадоксальны?

Азербайджан такие контакты спецпредставителя Евросоюза категорически не приемлет, так как они направлены отнюдь не на долгосрочное мирное сосуществование двух народов и планомерный переход от нынешнего сложного послевоенного этапа к долгосрочной стабильности. Подобные «инициативы» Брюсселя могут лишь подтолкнуть к разжиганию реваншистских настроений в Армении и на части территорий Азербайджана, контролируемых российскими миротворцами. Азербайджанская политическая и гражданская общественность иначе как попытку реанимации сепаратизма и террора в Нагорном Карабахе воспринять это не может. Интерес Евросоюза и других международных игроков к послевоенной гуманитарной обстановке в этой части Карабаха понятен. Но путь, который выбрал ЕС для удовлетворения своего любопытства, однозначно порочный. Контакты с «министром иностранных дел» и прежде незаконного марионеточного режима, а ныне и вообще ликвидированного никак не способствуют авторитету Брюсселя, возвращению его влияния на Южном Кавказе. Обсуждать проблемы региона Евросоюз обязан только с азербайджанской стороной. И это не первый случай, когда представители ЕС по Южному Кавказу демонстрируют такой недопустимый и скандальный подход к ситуации в регионе. Из-за схожего инцидента в 2017 году вынужден был уйти в отставку занимавший этот пост немец Герберт Зальбер.