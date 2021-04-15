Россия перебросила в Крым воевавшую на Кавказе армию

Россия перебросила в Крым соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), воевавшей на Кавказе в конце 90-х — начале 2000-х, в рамках выполнения учебных стрельб на полигоне Опук. Об этом «Коммерсанту» сообщили в пресс-службе ЮВО.

В ходе маневров была поставлена задача проверить практические навыки операторов противотанковых управляемых комплексов «Фагот» и «Хризантема» — в частности, применялись нешаблонные подходы при формировании тактических групп.

Отмечается, что учения проходили под руководством командующего войсками ЮВО Александра Дворникова.