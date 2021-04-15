Государственная пограничная служба (ГПС) предотвратила контрабанду в Азербайджанскую Республику через государственную границу 4 кг 758 г наркотических веществ, 718 г сильнодействующих веществ и 14 841 упаковок лекарственного препарата.

Как сообщили haqqin.az в пресс-центре ГПС, 12 апреля на пограничном КПП «Шихлы» при досмотре автомобиля марки «MAN» (99-CY-071), за рулем которого находился с оформлением всех необходимых документов приехавший из Грузии в Азербайджан гражданин нашей страны Ахмедов Ниджат Мамед оглу (1992 г.р.), была обнаружена и изъята 14 841 упаковка лекарственного препарата без акцизных марок.

14 апреля на участке погранзаставы погранотряда «Горадиз» Пограничных войск ГПС вблизи села Имамвердили Бейлаганского района был задержан житель Агджабединского района Рагимов Джахандар Тахир оглу (1994 г.р.). При нем было обнаружено и изъято 4 кг 758 г наркотиков.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по установлению и привлечению к уголовной ответственности заказчика наркотиков был задержан житель Агджабединского района Оруджев Эльшад Орудж оглу (1999 г.р.).