Назначен новый начальник регионального управления «Азеригаз»
Назначен новый начальник Тертерского регионального управления по эксплуатации газа ПО «Азеригаз». Приказом генерального директора объединения на эту должность назначен Абасов Азер Гаджибек оглы.
Как сообщили haqqin.az в производственном объединении, до этого назначения Азер Абасов работал заместителем начальника департамента метрологии ПО «Азеригаз».
Отметим, что бывший начальник Тертерского регионального управления по эксплуатации газа Рашад Джавадов на днях был назначен заместителем генерального директора Производственного объединения по продажам.