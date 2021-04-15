Гонконгский медиамагнат-диссидент Джимми Лай приговорен к году тюрьмы за организацию и участие в несогласованном митинге.

Русская служба BBC пишет, что 73-летний миллиардер, издающий последнюю критикующую местные и пекинские власти газету Apple Daily, принимал участие в протестах демократических активистов и яростно критиковал действия Пекина по отношению к автономному Гонконгу.

Лай, арестованный в декабре, когда также прошли обыски в редакции его газеты, проходит как обвиняемый еще по восьми статьям, в том числе по двум, согласно изданному в прошлом году Пекином закону о национальной безопасности. Максимальное наказание по этим статьям - пожизненное заключение.

Накануне вынесения приговора Лай дал эксклюзивное интервью BBC. Миллиардер, который родился в материковом Китае и был ребенком незаконно вывезен в Гонконг, заявил, что даже в тюрьме его жизнь "не потеряет смысла". "Я приехал сюда с долларом в кармане. Этот город дал мне все, что у меня есть, - сказал он. - Если пришло время расплаты, то это мое искупление".