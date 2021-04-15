Байрактар: канадское эмбарго не повредит производству турецких беспилотников

Критикуя эмбарго, Сельджук Байрактар заявил, что, если Турция решит не продавать Канаде вооружённые беспилотные летательные аппараты во время чрезвычайной ситуации, это может вызвать у неё серьёзные проблемы, поскольку Турция является одной из четырёх стран в мире, производящих боевые беспилотники.

Отмена Канадой разрешений на экспорт беспилотных технологий в Турцию не повредит крупной турецкой авиационной фирме Baykar, заявил её главный технический директор Сельджук Байрактар, сообщает mk-turkey.ru.

Байрактар подчеркнул в своем заявлении, что вооруженный беспилотник TB2 был разработан с «полностью национальным и уникальным дизайном», включая все его компоненты, компьютеры, программное обеспечение, аппаратное обеспечение, аэродинамику и механику. «Мы с гордостью производим его с 93% внутренних взносов, что можно считать мировым рекордом», — добавил он.

Отметив, что Baykar экспортирует беспилотники в несколько стран, Байрактар сказал, что детали, которые Турция импортировала из Канады, включая компоненты камер, уже разрабатываются и производятся внутри страны.

Байрактар также подчеркнул, что Канада, как и многие другие страны с развитой авиационной отраслью, в настоящее время не обладает беспилотниками или вооружёнными беспилотниками тех классов, которые производит Турция.