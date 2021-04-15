Сотрудники Сабунчинского районного управления и 15-го отделения полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых задержаны подозреваемые в совершении серии краж, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

В ходе операции, проведенной сотрудниками полиции, задержаны подозреваемые в совершении серии краж члены преступной группировки - жители Баку братья Замин, Фируз и Орхан Алиевы, Назим Алескеров, а также Акбер Асадов.

В ходе предварительного расследования было установлено, что они похитили деньги и ювелирные украшения из четырех частных домов в поселках Забрат и Балаханы Сабунчинского района и 13 домов - на территории других районов столицы.

Также выяснилось, что только в Сабунчинском районе подозреваемые совершили кражу в общей сложности на более чем 45 тыс. манатов.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР.

Потерпевшие от действий задержанных лиц граждане могут сообщить об этом в территориальные органы полиции или позвонить в кол-центр МВД 102.