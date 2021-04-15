ВОЗ встревожена ростом распространения коронавируса

Скорость распространения коронавирусной инфекции в мире уже близка к самому высокому показателю за весь период пандемии, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом сообщает РИА Новости.

«По всему миру заражения и смерти от COVID-19 продолжают расти со скоростью, которая вызывает озабоченность. Еженедельное количество новых случаев по всему миру почти удвоилось за последние пару месяцев и приближается к самому большому показателю заражений, который мы видели за всю пандемию», — сказал он на брифинге в Женеве.

Гендиректор ВОЗ обратил внимание, что в ряде стран, которые ранее избежали быстрого распространения, в настоящее время также столкнулись с ростом заражений.