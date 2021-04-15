Сахиба Гафарова: Азербайджан выполнил все обязательства трехстороннего заявления
В рамках визита в Санкт-Петербург председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась сегодня с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.
Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, Валентина Матвиенко приветствовала Сахибу Гафарову и азербайджанскую делегацию, сказав, что этот визит имеет важное значение для ещё большего развития тесных межпарламентских связей двух стран.
Отношения между Россией и Азербайджаном находятся на уровне стратегического союза и динамично развиваются, заметила Валентина Матвиенко, подчеркнув особую роль президентов двух государств в их дальнейшем углублении. Она также высоко оценила сотрудничество между законодательными собраниями Азербайджана и России, которые, по её словам, вносят важный вклад во взаимоотношения между двумя странами.
Председатель Совета Федерации коснулась подписанного 10 ноября прошлого года трехстороннего заявления. По её мнению, этот документ важен в поддержании мира в регионе. Что касается работы Турецко-Российского совместного мониторингового центра, он положительно повлияет на формирование верных и объективных сведений, с уверенностью сказала Валентина Матвиенко.
В свою очередь, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила удовлетворение встречей, отметив, что такие встречи придают новый импульс росту отношений между двумя странами. Сотрудничество Азербайджана и России в формате МПА СНГ позитивно влияет на прогресс в отношениях между их законодательными органами. Двустороннее взаимодействие стало интенсивнее в последнее время и охватывает множество сфер, добавила Сахиба Гафарова.
Говоря о межпарламентских отношениях, Сахиба Гафарова указала на роль двух парламентов в развитии двусторонних связей, заметив, что действующие и в Милли Меджлисе, и в Федеральном Собрании группы дружбы продолжат свою работу в более интенсивном ключе после окончания пандемии.
Спикер Милли Меджлиса приветствовала проведение в рамках весенней сессии МПА СНГ конференции, посвящённой борьбе с терроризмом – одним из самых страшных угроз современности. Упомянув разрешение уже ушедшего в прошлое армяно-азербайджанского конфликта, председатель Милли Меджлиса отметила значение подписанного 10 ноября 2020 года трёхстороннего заявления. Документ этот обладает огромным значением для поддержания долгосрочного мира и безопасности в регионе, сказала Сахиба Гафарова, уточнив, что Азербайджан целиком выполнил все проистекающие из него обязательства.
Далее было отмечено с сожалением, что поступают сообщения о тайной отправке армянской стороной военнослужащих на международно признанные территории Азербайджана. По сведениям азербайджанской стороны, уже после завершения военных действий насчитывающие более 60 членов группы были отправлены из Ширакского района Армении, а также из Гюмри и районов вокруг этого города через Лачинский коридор в области, контролируемые азербайджанской армией. Эти диверсионные отряды совершили террористические акты, направленные против азербайджанских военных и азербайджанского же мирного населения. Всё это представляет собой грубое нарушение положений совместного заявления и вредит делу установления мира и безопасности в регионе, сказала Сахиба Гафарова.
Что касается разминирования освобожденных азербайджанских земель, Армения до сих пор избегает передачи карт минных полей Азербайджану, что противоречит нормам международного права. Важно, чтобы международная общественность оказала давление на Армению в этом вопросе, подчеркнула Сахиба Гафарова.