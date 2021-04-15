Сахиба Гафарова: Азербайджан выполнил все обязательства трехстороннего заявления

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В рамках визита в Санкт-Петербург председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась сегодня с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, Валентина Матвиенко приветствовала Сахибу Гафарову и азербайджанскую делегацию, сказав, что этот визит имеет важное значение для ещё большего развития тесных межпарламентских связей двух стран. Отношения между Россией и Азербайджаном находятся на уровне стратегического союза и динамично развиваются, заметила Валентина Матвиенко, подчеркнув особую роль президентов двух государств в их дальнейшем углублении. Она также высоко оценила сотрудничество между законодательными собраниями Азербайджана и России, которые, по её словам, вносят важный вклад во взаимоотношения между двумя странами.

Председатель Совета Федерации коснулась подписанного 10 ноября прошлого года трехстороннего заявления. По её мнению, этот документ важен в поддержании мира в регионе. Что касается работы Турецко-Российского совместного мониторингового центра, он положительно повлияет на формирование верных и объективных сведений, с уверенностью сказала Валентина Матвиенко. В свою очередь, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила удовлетворение встречей, отметив, что такие встречи придают новый импульс росту отношений между двумя странами. Сотрудничество Азербайджана и России в формате МПА СНГ позитивно влияет на прогресс в отношениях между их законодательными органами. Двустороннее взаимодействие стало интенсивнее в последнее время и охватывает множество сфер, добавила Сахиба Гафарова.