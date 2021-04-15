Армен Саркисян: Армения нуждается в развитии экономических отношений с Азербайджаном

В ходе встреч в Грузии были обсуждены все возможные программы, предложения, все возможные транспортные решения. Есть разные схемы, 3+3, другие. Об этом в беседе с армянскими журналистами в Тбилиси 16 апреля заявил президент Армении Армен Саркисян, пишут армянские СМИ.

«Мы все обсудили. Всем понятно, что Армения, находящаяся в тупике, должна стать перекрестком, но есть много трудностей, как ты открываешь дорогу с Турцией, с Азербайджаном. Открытию дороги должны предшествовать тысяча и один шаг. И в первую очередь со стороны Азербайджана, со стороны Турции. Но то, что Армения нуждается в более активном развитии и политических, и дипломатических, и экономических отношений и с Грузией, и с Азербайджаном – факт», - сказал президент Армении.