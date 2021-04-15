Эрдоган и Столтенберг обсудили по телефону Украину и Ливию

Согласно сообщению, были обсуждены события в Эгейском море, Восточном Средиземноморье, Ливии и Афганистане, а также региональная проблематика с акцентом на российско-украинский кризис.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел сегодня телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление Управления по связям с общественностью аппарата президента Турции.

Президент Эрдоган отметил, что благодаря конструктивным шагам и настойчивым призывам Турции сегодня в Эгейском море и Восточном Средиземноморье царит спокойная атмосфера.

Глава турецкого государства указал на необходимость оказания поддержки новому правительству Ливии в сфере обороны и безопасности, отметив, что Турция вносит вклад в этом направлении в рамках подписанных ею соответствующих соглашений.

Турецкий лидер также заявил, что поддержка Афганистану должна быть продолжена наиболее эффективным образом с использованием возможностей и потенциала НАТО.

Президент Турции выразил уверенность, что кризис между Россией и Украиной должен быть урегулирован путем диалога, на основе территориальной целостности Украины и Минских соглашений.