За прошедшие сутки в Азербайджане выявлено 2 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 2 251 пациент выписан после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана в пятницу, 16 апреля.

За минувший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 32 человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 296 374 случая заражения коронавирусом, из этого числа 260 193 человека благополучно прошли лечение, 4 077 пациентов клиник скончались. Лечение 32 104 человек, зараженных COVID-19, продолжается.

Всего проведено 3 082 157 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 13 478 - за минувшие сутки.