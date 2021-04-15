Ученые предложили необычное средство от коронавируса

Бразильские ученые выяснили, что куркумин (природный алкалоид, который содержится в корне куркумы) может использоваться как средство против коронавируса. Исследование опубликовано в журнале Biomedicine and Pharmacotherapy.

Куркумин давно известен как противовоспалительное, противоопухолевое, антиоксидантное и противовирусное средство. Это связано со способностью алкалоида подавлять вирусные ферменты, а также модулировать воспалительные процессы, вызванные инфекцией. В ряде исследований отмечается, что куркумин подавляет вирусную протеазу эффективнее других натуральных продуктов и может применяться для купирования вирусов гепатита С, иммунодефицита человека (ВИЧ), Эпштейна-Барра и гриппа А, пишет Российская газета.

Специалисты отмечают, что проблема использования куркумина для борьбы с коронавирусом заключается в том, что вещество плохо растворяется в воде и нестабильно в кислых и щелочных средах, поэтому при употреблении в качестве пищевой добавки быстро разлагается и выводится через кишечник и печень.

Авторы исследования предлагают решить эту проблему за счет использования куркумина в составе наноэмульсий, наногелей, и наночастиц, что поможет предотвратить метаболический распад куркумина и повысить его растворимость.