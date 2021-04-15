Межбанк окажет поддержку в проведении международной конференции по искусственному интеллекту

С 26 по 28 апреля пройдет международная конференция и конкурс анализа данных на тему «Искусственный интеллект в цифровом управлении». Мероприятие, организованное Центром развития электронного правительства (EGM) Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, пройдет в режиме онлайн.

40 известных спикеров из более чем 20 стран, представители международных организаций, инженеры, специалисты по искусственному интеллекту и футуристы примут участие в обсуждении важных тем, касаемых искусственного интеллекта. Мероприятие будет посвящено ускорению применения искусственного интеллекта и других технологий нового поколения в цифровом управлении. Предложения будут оцениваться с целью поддержания этической основы для разработки, проектирования и применения искусственного интеллекта. Будут определены текущие проблемы и перспективы в развитии решений на основе искусственного интеллекта в Азербайджане. Состоится обмен мнениями и опытом по продвижению экосистем искусственного интеллекта в обществе. В рамках конференции также пройдут семинары. А в последний день состоится конкурс анализа данных и пройдет церемония награждения победителей.

Узнать подробную информацию о программе конференции, спикерах, участии в конкурсе анализа данных, а также пройти регистрацию на участие в конференции можно, пройдя по ссылке. Все интересующиеся мероприятием также могут посетить официальную страницу в социальных сетях.

Процессы цифровизации являются одной из основных стратегических целей Международного Банка Азербайджана. За последние годы банк реализовал целый ряд проектов в этом направлении. Поддержка в проведении международной конференции «Искусственный интеллект в цифровом управлении» является продолжением этой деятельности.

Подробную информацию об универсальных полезных продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.