Москва вышлет и польских дипломатов

Россия вышлет пять польских дипломатов в ответ на высылку Польшей российских. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«К слову, обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов», — цитирует ТАСС сообщение российского МИД.

Ранее власти Польши объявили трех российских дипломатов персонами нон грата. Как объяснили в МИД этой страны, «основанием для такого решения стало нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса».

Ранее в пятницу глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия предложит 10 дипломатам США выехать из страны в ответ на аналогичную меру Штатов.