Британец вылечился от рака, переболев COVID-19
В Британии у 61-летнего мужчины с диагнозом онкология исчезли все симптомы рака, после того как он переболел коронавирусом. Об этом сообщает Focus.
Эксперты считают данный случай огромной редкостью, а также предполагают, что коронавирусная инфекция могла уничтожить раковые клетки в организме больного.
У пациента диагностировали лимфому Ходжкина и назначили ему курс химиотерапии, но перед лечением он заразился COVID-19, не смог пройти ее в назначенные сроки. После получения негативного теста на коронавирус мужчина обследовался на предмет онкологии, и выяснилось, что раковые клетки в его организме отсутствуют.
"Мы считаем, что COVID-19 вызвал противоопухолевый иммунный ответ", - отметила Сара Чаллонер, врач Королевской больницы Корнуолла.
Предполагается, что в организме мужчины было много Т-клеток - белых кровяных телец, способных уничтожать инфицированные вирусом клетки. Кроме этого, медики утверждают, что все-таки в редких случаях инфекция может подавлять рак. И такой случай уже был зафиксирован в 1893 году.