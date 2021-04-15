Британец вылечился от рака, переболев COVID-19

В Британии у 61-летнего мужчины с диагнозом онкология исчезли все симптомы рака, после того как он переболел коронавирусом. Об этом сообщает Focus.

Эксперты считают данный случай огромной редкостью, а также предполагают, что коронавирусная инфекция могла уничтожить раковые клетки в организме больного.