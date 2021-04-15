Иран опроверг заявление Украины

"Официальный представитель категорически опроверг заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины о преднамеренности катастрофы украинского самолета, которое он дал в интервью канадским СМИ", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Тегеран категорически опровергает заявление Киева, что украинский самолет в окрестностях Тегерана был преднамеренно сбит. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

По словам иранского дипломата, "несмотря на все объяснения и отчеты экспертов, некоторые украинские официальные лица продолжают делать политически двусмысленные заявления и выдвигать свои субъективные гипотезы".

В четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью изданию Globe and Mail сообщил, что, по его мнению, Иран сбил украинский Boeing-737 преднамеренно.

Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января 2020 года через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. В своем финальном техническом отчете Тегеран заявил, что авиалайнер был уничтожен из-за ошибки оператора противовоздушной обороны.