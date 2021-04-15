В Москве сказали, против каких американских чиновников ввели санкции

Россия официально объявила о запрете въезда в страну ряду высокопоставленных чиновников США в ответ на антироссийские санкции, принятые накануне Белым домом.

Среди попавших в санкционный список генпрокурор США Мэррик Гарланд, директор ФБР Кристофер Рэй, советник президента США по внутренней политике Сьюзан Райс и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. Также закрыт въезд Алехандро Майоркасу, министру внутренней безопасности США, и Майклу Карвахаль, директору Федерального бюро тюрем США, говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, не смогут въехать в Россию Джон Болтон, бывший помощник президента США по национальной безопасности и постоянный представитель при ООН, и Роберт Вулси, бывший директор ЦРУ.