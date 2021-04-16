16 апреля 2021, 22:33

Достижения Турции в сфере разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в последнее время находят широкий отклик в зарубежных СМИ, об этом написал в своей статье Мустафа Озтоп, учащийся докторантуры на факультете ближневосточной политической истории и международных отношений Университета Мармара, сообщает «Анадолу».

Британская газета The Guardian пишет, что ударные БПЛА быстро изменили баланс сил в регионе. В материале газеты Telegraph говорится, что после появления беспилотников изменилась сущность военных конфликтов. Британская Financial Times, в свою очередь, отметила, что Турция – серьезный соперник США, Израиля и Китая в сфере разработки ударных беспилотных летательных аппаратов. Немецкий Die Welt также отмечает, что Турция стала одной из ведущих стран в сфере технологий БПЛА и добилась военных успехов. Французская Liberation назвала ударные БПЛА символом мощи и независимости Турции. Успехи Турции в сфере разработки беспилотных средств авиации нашли широкий отклик и в российских СМИ. Так, российские издания сообщили, что Казахстан откажется от китайских беспилотных летательных аппаратов и закупит у Турции Bayraktar TB2. Журнал Forbes назвал турецкие ударные беспилотники «волшебной пулей», Foreign Policy - «летающим бронированным зверем», испанская El Pais - «новыми хозяевами неба».