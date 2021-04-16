Турецкие ударные БПЛА изменили историю войн и баланс сил Мировые СМИ
Достижения Турции в сфере разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в последнее время находят широкий отклик в зарубежных СМИ, об этом написал в своей статье Мустафа Озтоп, учащийся докторантуры на факультете ближневосточной политической истории и международных отношений Университета Мармара, сообщает «Анадолу».
Британская газета The Guardian пишет, что ударные БПЛА быстро изменили баланс сил в регионе. В материале газеты Telegraph говорится, что после появления беспилотников изменилась сущность военных конфликтов.
Британская Financial Times, в свою очередь, отметила, что Турция – серьезный соперник США, Израиля и Китая в сфере разработки ударных беспилотных летательных аппаратов.
Немецкий Die Welt также отмечает, что Турция стала одной из ведущих стран в сфере технологий БПЛА и добилась военных успехов. Французская Liberation назвала ударные БПЛА символом мощи и независимости Турции.
Успехи Турции в сфере разработки беспилотных средств авиации нашли широкий отклик и в российских СМИ. Так, российские издания сообщили, что Казахстан откажется от китайских беспилотных летательных аппаратов и закупит у Турции Bayraktar TB2.
Журнал Forbes назвал турецкие ударные беспилотники «волшебной пулей», Foreign Policy - «летающим бронированным зверем», испанская El Pais - «новыми хозяевами неба».
Турецкие БПЛА начали занимать повестку дня мирового сообщества после успешной операции ВС Турции «Весенний щит» в Сирии. Таким образом, данная операция вошла в историю войн как первый случай атаки с применением стаи ударных БПЛА.
Турецкие ударные беспилотники также сыграли немаловажную роль в противостоянии между правительственными силами и незаконными вооруженными группировками в Ливии. Ливийское Правительство национального согласия в рамках оборонного сотрудничества с Анкарой закупило турецкие ударные БПЛА, которые успешно применялись против оборонных систем на противоположном фланге.
Вслед за Сирией и Ливией турецкие ударные БПЛА продемонстрировали блестящий успех в ходе операции ВС Азербайджана по освобождению Карабаха от армянской оккупации. Закупленные Азербайджаном турецкие ударные беспилотники продемонстрировали большую эффективность на поле боя, обеспечив азербайджанской армии значительное военное преимущество.
Турецкие ударные БПЛА оставили след в истории военных конфликтов, поскольку дали соответствующий «месседж» армиям противников на поле боя и глобальным силам, управляющим продажами оружия в мире.