Куба осталась без Кастро

Рауль Кастро принял решение оставить пост первого секретаря ЦК правящей Коммунистической партии Кубы. Об этом в пятницу сообщает центральный печатный орган кубинской Компартии газета Granma.

"Генерал армии сказал, что с удовлетворением передает руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями опыта... приверженных Революции", - говорится в тексте публикации, который цитирует ТАСС.

"Я горячо верю в силу и ценность примера и понимания моих соотечественников, и пока я жив, я буду готов защищать Родину, Революцию и социализм", - приводит слова Кастро Кубинское агентство новостей.

Новым первым секретарем ЦК Компартии Кубы станет Мигель Диас-Канель, который с 2019 года занимает пост президента страны.

В 2018 году Рауль Кастро оставил посты главы Госсовета и Совета министров Кубы, сохранив за собой должность лидера Компартии. Как отмечают западные СМИ, уход политика является историческим событием, так как завершается эпоха правления революционеров - братьев Фиделя и Рауля Кастро.