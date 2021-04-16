Одряхление старческих мускулов связали с недостатком витамина D

Дефицит витамина D приводит к серьезным последствиям для организма человека. В частности, объем мышечной массы начинает резко уменьшаться. Специалисты австралийского Института медицинских исследований Гарваны изучили влияние недостатка витамина D на организм человека. Результаты исследований были приведены в журнале Journal of Endocrinology.

Согласно результатам научной работы, хронический недостаток витамина D влияет на работу "энергостанций" клеток — митохондрий. По этой причине пожилые люди начинают резко терять свою мышечную массу. Гипотеза ученых была подтверждена экспериментом с участием мышей. Их разделили на две группы в зависимости от количества получаемого витамина D. Выяснилось, что мыши, не получавшие вещество в достаточном количестве, становились менее выносливыми, а их мышечная сила упала.

Ученые намерены продолжить исследование взаимосвязи между витамином D и митохондриями. В дальнейшем это может позволить решить проблему старческого одряхления мышц.