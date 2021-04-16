Пожарный оказался поджигателем лесов
Бывший глава службы гражданской обороны муниципалитета Рамалес-де-ла-Виктория в испанской Кантабрии Луис Труэба получил три с половиной года тюрьмы и обязан выплатить компенсацию в размере 158 тысяч евро за то, что сам устроил лесной пожар, чтобы потом "героически" его тушить. ОБ этом пишет Русская служба BBC.
На суде Труэба утверждал, что "инстинктивно" бросился на тушение пожара, в феврале 2019 года охватившего 144 гектара леса и пустошей на севере Испании. Однако прокуроры постановили, что он сам устроил пожар, чтобы "потешить эго" и "сыграть главную роль" в его тушении.
Пожарный-волонтер сообщил суду, что обвиняемый просто обожал пожары и "вел себя как наркоман после дозы", когда обнаруживал возгорание. Коллегам Труэбы показалось также подозрительным то, что по возвращении с тушения он вынул из машины канистру из-под бензина и попытался ее спрятать.
Суд постановил, что "используя бензин, разлитый в канаве вдоль дороги, в качестве ускорителя, обвиняемый создал по меньшей мере 7 очагов возгорания на расстоянии 65 метров друг от друга, чтобы огонь легче распространялся".
Сторона обвинения сочла, что вина пожарного несомненно доказана, и что он действовал "целеустремленно, преднамеренно и добровольно".
Суд также не воспринял всерьез предположение защиты, что их подопечному следовало бы смягчить наказание, поскольку он принимал активное участие в тушении.