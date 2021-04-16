Пожарный оказался поджигателем лесов

На суде Труэба утверждал, что "инстинктивно" бросился на тушение пожара, в феврале 2019 года охватившего 144 гектара леса и пустошей на севере Испании. Однако прокуроры постановили, что он сам устроил пожар, чтобы "потешить эго" и "сыграть главную роль" в его тушении.

Бывший глава службы гражданской обороны муниципалитета Рамалес-де-ла-Виктория в испанской Кантабрии Луис Труэба получил три с половиной года тюрьмы и обязан выплатить компенсацию в размере 158 тысяч евро за то, что сам устроил лесной пожар, чтобы потом "героически" его тушить. ОБ этом пишет Русская служба BBC.

Пожарный-волонтер сообщил суду, что обвиняемый просто обожал пожары и "вел себя как наркоман после дозы", когда обнаруживал возгорание. Коллегам Труэбы показалось также подозрительным то, что по возвращении с тушения он вынул из машины канистру из-под бензина и попытался ее спрятать.

Суд постановил, что "используя бензин, разлитый в канаве вдоль дороги, в качестве ускорителя, обвиняемый создал по меньшей мере 7 очагов возгорания на расстоянии 65 метров друг от друга, чтобы огонь легче распространялся".

Сторона обвинения сочла, что вина пожарного несомненно доказана, и что он действовал "целеустремленно, преднамеренно и добровольно".

Суд также не воспринял всерьез предположение защиты, что их подопечному следовало бы смягчить наказание, поскольку он принимал активное участие в тушении.