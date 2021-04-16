Новая Зеландия может стать первой страной в мире, свободной от курения

Первой в мире страной, полностью свободной от табакокурения, решила стать Новая Зеландия. Это произойдет до 2025 года. Сейчас там курят ежедневно около 10% граждан старше 15 лет, передает «Мир 24».

Больше всего курильщиков среди аборигенов архипелага, народа маори – почти 40%. Правительство постепенно повысит возраст, с которого можно курить, и ограничит количество мест продажи сигарет. Уровень никотина в табачных изделиях будет предельно низким. А тем, кто захочет отказаться от курения, окажут помощь.

Новая Зеландия не единственная страна, которая ужесточает законодательство для курильщиков. Например, в Ирландии самый высокий штраф в Европе за курение в общественных местах – три тысячи долларов. В Арабских Эмиратах вредная привычка обойдется в 270 тысяч долларов, злостные нарушители и вовсе отправятся в тюрьму.