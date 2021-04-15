Глава Gaming League Azerbaijan: «У киберспорта большое будущее»

Адиль Махмудов, глава Gaming League Azerbaijan – организации, проводящей в Азербайджане турниры по киберспорту, в своем интервью рассказал о развитии и перспективах этого направления в Азербайджане.

- Киберспортивные мероприятия набрали большую популярность в последнее время. Как вы думаете, в чем кроется основная причина такой популярности?

- Киберспортивные мероприятия популярны во всем мире, особенно среди молодежи. Как и в обычном профессиональном спорте, в киберспорте игроки тренируются, готовятся. Отличие только в виртуальности самого соревнования. Прошлый год запомнился всему миру пандемией. Во время карантина многие спортивные состязания были перенесены, тогда как киберспортивные мероприятия проводились в обычном порядке. Люди с давних времен интересовались компьютерными играми. Теперь даже можно зарабатывать, играя в эти игры.

- Можно ли назвать киберспорт просто компьютерными играми?

- Киберспорт официально признали видом спорта в Азербайджане. Поэтому киберспорт - это не просто компьютерные игры. Это виртуальные спортивные соревнования на профессиональном уровне. Наша компьютерная техника - это не то, что вы обычно видите в компьютерных клубах. По киберспорту организуются национальные и международные соревнования. Это уже отдельный вид спорта. Как и в профессиональном спорте, у наших соревнований тоже есть судьи - специальные лица, которые занимаются контролированием.

В последние годы киберспорт добился больших успехов в мире. По статистике до 2019 года популярность киберспорта, привлекшего более 400 миллионов человек, продолжает расти и сегодня. Киберспорт включен в программу XIX Азиатских игр 2022 года в качестве теста. Даже ходят слухи о том, что в будущем киберспорт будет включен в программу Летних Олимпийских игр.

- Какова основная цель Gaming League Azerbaijan, которой вы руководите?

- Созданная в Азербайджане в 2019 году и проводящая турниры по киберспорту Gaming League Azerbaijan на сегодняшний день организовала более 40 чемпионатов по киберспорту. Приоритетными целями лиги, созданной для продвижения культуры киберспорта, являются развитие киберспортивных игр в Азербайджане до международного уровня, а также создание необходимых условий как для местных, так и для международных мероприятий. Проводятся национальные чемпионаты по компьютерным играм.

После исторической победы нашей армии в Отечественной войне мы провели международный турнир «Хары Бюльбюль». В нем участвовали восемь стран, и соревнование вызвало большой интерес зарубежом. Иностранные федерации спрашивали, почему турнир называется «Хары Бюльбюль». Киберспорт также является и нашей пропагандой. В марте прошел международный турнир «Хамса», посвященный Году Низами. Все участвовавшие страны узнали о нашем великом поэте.

- Считается, что компьютерные игры могут навредить человеку. Вы согласны с этим?

- Даже питьевая вода может быть вредной, если выпить ее в большом количестве. В этом смысле, если правильно пользоваться компьютерными играми, то это вовсе не вредно. При этом вы получаете право в будущем представлять свою страну на международной арене. Киберспорт стал образом жизни для миллионов людей. Как и в других областях, люди могут добиться карьерного роста с помощью киберспорта. В мировой практике киберспорт преподается в университетах.

- Молодой спортсмен Gaming League Azerbaijan Джавид Гурбанов перешел в GMT Esports за 25 тысяч манатов. Такая большая сумма в киберспорте… Это разве не удивительно?

- 25 тысяч манатов - это огромная сумма для нашего киберспорта. Но в Европе есть более крупные трансферы. На сегодняшний день киберспорт становится популярным своими переходами. Как в футболе и в других видах спорта. Клубы заключают контракты с сильными игроками. Наша организация регулярно проводит турниры в поддержку молодежи. С опытными игроками заключаются профессиональные контракты, создаются условия для их развития. Киберспорт также помогает молодым людям эффективно проводить свободное время. Они не имеют вредных привычек. Буквально 3-4 года назад игроки интересовались соревнованиями в других странах. Теперь у нас есть собственная организация и национальные лиги.