Назван самый богатый российский чиновник

В правительстве России чиновником с самым высоким личным доходом остался глава Минпромторга Денис Мантуров. Forbes пишет, что в прошлом году его доход, согласно декларации, составил 740,4 млн рублей — это на 145 млн больше, чем годом ранее.

Общий доход Мантурова с супругой вырос до 754 млн рублей с 595,2 млн рублей годом ранее.

Второе место по доходам в российском правительстве занял Виталий Савельев, в ноябре назначенный министром транспорта. За прошлый год, большую часть которого он провел в кресле главы «Аэрофлота», Савельев заработал 359,4 млн рублей, следует из декларации.

Третье место по личным доходам в правительстве РФ занял министр энергетики Николай Шульгинов (201,6 млн рублей). Он стал единственным чиновником российского правительства, который задекларировал имущество за рубежом. В декларации Шульгинова за прошлый год указан дом в Испании.