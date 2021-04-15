Власти Марокко заказали 13 турецких «Байрактаров»

Власти Марокко заказали у турецкого производителя беспилотной техники Baykar Makina 13 ударных средневысотных оперативно-тактических Bayraktar TB2 и наземные станции управления, сообщают марокканский портал Le Desk и сайт Africa Intelligence.

Договоренности по поставке БПЛА, зарекомендовавших себя в боевых действиях в Сирии, Ливии и Карабахе, были заключены на фоне возобновления в ноябре боевых действий с фронтом ПОЛИСАРИО в Западной Сахаре после почти тридцати лет прекращения огня.

В контракт на поставку Bayraktar TB2 входят такие опции, как поставка комплекта запасных частей, сервисное сопровождение и обучение личного состава.

БПЛА Bayraktar TB2 разработан турецкой частной компанией Baykar Makina в партнерстве с турецкой частной фирмой Kale Group.