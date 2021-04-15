«Властелин колец» станет самым дорогим сериалом в истории
Первый сезон фэнтези-сериала «Властелин колец» обойдется американской компании Amazon Studios в 465 млн долларов. Изначально компания планировала потратить на производство нескльких сезонов 500 млн долларов, но ситуация изменилась, сообщает The Hollywood Reporter.
Таким образом, «Властелин колец» станет самым дорогим сериалом в истории. Кроме того, создатели обещают масштабность съемок и проработку внутреннего мира. Сериал будет сниматься в Новой Зеландии.