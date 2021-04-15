Болтон гордится тем, что Россия ввела санкции против него

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в Twitter, что гордится тем, что Россия ввела санкции против него.

«...Я горжусь тем, что меня признали голосом американских интересов», — написал Болтон.

Ранее в пятницу Россия запретила въезд в страну Джону Болтону и ряду других высокопоставленных американских чиновников и деятелей, причастных к реализации антироссийского курса. В МИД России указали, что решение принято на фоне «беспрецедентных спровоцированных Вашингтоном осложнений» в российско-американских отношениях.