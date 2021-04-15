В России арестовали сыновей крупного бизнесмена Карима Бабаева
Федеральная служба безопасности России задержала главу Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко. 62-летнего чиновника, который на протяжении 27 лет бессменно руководил районом, задержали утром 12 апреля в Кисловодске.
По информации российских СМИ, задержание связано с перераспределением земель, где расположены рынки «Алмаз» и «Атлант». Вместе с тем, лидером преступной группы с участием главы Аксайского района следствие считает крупного донского предпринимателя Карима Бабаева.
Следователи уверены, что Бабаев скрывается в Азербайджане, где у него много влиятельных родственников, в том числе бизнесменов, активно работающих на территории России.
«Карим Бабаев слишком умен, чтобы оставаться сейчас в России. Таким образом, он не сможет помочь своим сыновьям и «нужному партнеру. Есть данные, что он был предупрежден заранее о том, что ФСБ интересовалась им еще полгода назад», - пишут российские СМИ.
Кроме этого, Ленинский районный суд Ростова арестовал Эдуарда Бабаева — бывшего депутата гордумы Ростова-на-Дону и сына Карима Бабаева. Бабаева-младшего отправили в СИЗО на два месяца.
Эдуарду, как и остальным четверым фигурантам крупного скандала, инкриминируют несколько уголовных статей: 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем»; 159 УК РФ «Мошенничество»; 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»; 174.1 УК РФ «Отмывание денег».
Арестован и другой сын Карима Бабаева - Вадим Бабаев. Он был президентом любительского футбольного клуба «Ростсельмаш», где они с братом играли в футбол. «Ростсельмаш» — бессменный чемпион области несколько последних лет. Бабаев-младший являлся учредителем 21 организации, в том числе ООО «Аксай СХП», ООО «Аксайские Овощи», ООО «Атлант-Юг», ТЦ «Нахичеванский Квартал», ООО «Солнечное» и ООО «Алмаз».