В России арестовали сыновей крупного бизнесмена Карима Бабаева

Федеральная служба безопасности России задержала главу Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко. 62-летнего чиновника, который на протяжении 27 лет бессменно руководил районом, задержали утром 12 апреля в Кисловодске.

По информации российских СМИ, задержание связано с перераспределением земель, где расположены рынки «Алмаз» и «Атлант». Вместе с тем, лидером преступной группы с участием главы Аксайского района следствие считает крупного донского предпринимателя Карима Бабаева.

Следователи уверены, что Бабаев скрывается в Азербайджане, где у него много влиятельных родственников, в том числе бизнесменов, активно работающих на территории России.

«Карим Бабаев слишком умен, чтобы оставаться сейчас в России. Таким образом, он не сможет помочь своим сыновьям и «нужному партнеру. Есть данные, что он был предупрежден заранее о том, что ФСБ интересовалась им еще полгода назад», - пишут российские СМИ.

Кроме этого, Ленинский районный суд Ростова арестовал Эдуарда Бабаева — бывшего депутата гордумы Ростова-на-Дону и сына Карима Бабаева. Бабаева-младшего отправили в СИЗО на два месяца.