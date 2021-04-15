Госдеп отреагировал на санкции России: «Это эскалация»

США сожалеют об ответных мерах России на американские санкции и считают их эскалацией. Об этом заявил ТАСС представитель Госдепартамента.

«Сегодняшнее объявление мер российским правительством стало эскалацией и вызывает сожаление», - сказал сотрудник ведомства.

США не заинтересованы в эскалации, но оставляют за собой право ответить но контрмеры России, добавили в Госдепе. «Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные действия России против США», - отметил представитель Госдепартамента.

Ранее в пятницу Москва озвучила ответные меры на высылку российских дипломатов из США, а также введение санкций против российских предприятий. Россия предложит десяти дипломатам США покинуть страну, прекращается практика бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников дипмиссии США в РФ, ограничивается передвижение американских дипломатов по стране, будет прекращаться деятельность американских фондов, которые вмешиваются в российскую политику. Кроме того, Москва запретила восьми чиновникам администрации США въезд в Россию. Американскому послу Джону Салливану рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации.