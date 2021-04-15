Добыча нефти в США обернулась экологической катастрофой

Добыча сланцевой нефти в южных штатах США обернулась экологической катастрофой, на ликвидацию последствий которой могут понадобиться сотни миллиардов долларов, пишет Guardian.

Речь идет о Пермском бассейне — нефтеносном регионе, расположенном на территории штатов Техас и Нью-Мексико. Он считается центром нефтяной промышленности США, и в последние годы там разрабатываются сланцевые месторождения.

Добыча сланцевой нефти обходится дороже по сравнению с классическими сортами из-за технологической сложности процесса. В связи с этим бизнес становится рентабельным только при высоких мировых ценах. В такой ситуации многие добывающие компании банкротятся при долгом сохранении цен на низком уровне и фактически бросают скважины на нефтеносных участках.

По закону нефтяники должны законсервировать неиспользуемые скважины и вышки — чтобы они не наносили вреда окружающей среде. Это необходимо, поскольку оставшаяся в скважинах нефть и сопутствующие вещества, в основном метан, могут просачиваться в почву. На деле многие компании подходят к консервированию недостаточно ответственно.