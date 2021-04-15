Землетрясение в Билясуваре
На границе Азербайджана и Ирана произошло землетрясение. Согласно информации, подземные толчки зафиксированы в Билясуварском районе.
Магнитуда землетрясение составила 3,6 баллов.
На границе Азербайджана и Ирана произошло землетрясение. Согласно информации, подземные толчки зафиксированы в Билясуварском районе.
Магнитуда землетрясение составила 3,6 баллов.
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